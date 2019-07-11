В Андижане из-за нехватки мест в роддоме женщины спят на полу

Пациентки Родильного комплекса в Мархаматском районе Андижанской области отправили в редакцию «Озодлика» фотографию женщин, которые лежат после родов с детьми на полу.
Главврач роддома опровергла эту информацию.
На фотографии, высланной источниками, видно, как несколько рожениц лежат после родов с детьми на матрацах, разостланных на полу отремонтированной палаты. Фото было сделано в Родильном комплексе Мархаматского района в ночь на 24 июня.
Одна из медсестер данного Родильного комплекса подтвердила, что на этом фото действительно изображена палата районного роддома. По ее словам, в некоторые дни из-за нехватки мест администрация роддома просит некоторых рожениц расположиться прямо на полу палаты.
Главный врач Родильного комплекса в Мархаматском районе Матлюба Темирова категорически опровергла информацию о том, что некоторых рожениц размещают на полу.
"В нашем комплексе недавно завершился ремонт. Палаты светлые и чистые. Во всех палатах имеется горячая и холодная вода. Родильный комплекс рассчитан на 50 мест, но сегодня здесь лежит 41 женщина. Информация о том, что в нашем роддоме пациентки лежат на полу, не соответствует действительности", – заявила главврач Матлюба Темирова.
Одна из медсестер мархаматского роддома говорит, что летом роддом бывает переполнен, чем в другие времена года. "В некоторые дни количество рожениц достигает до 70 человек. Мест на всех не хватает. Поэтому некоторых из них размещаем в отделение реанимации, кого-то в отделение интенсивной терапии, оставшихся 7-8 человек просим разместиться на полу", – говорит медсестра.
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