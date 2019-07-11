Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей

Американское издание Forbes публикует ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей.
Первую строчку рейтинга в 2019 году заняла певица и актриса Тейлор Свифт. Её годовой доход за вычетом налогов составил 185 миллионов долларов.
На втором месте – Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян и участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Доход Дженнер – 170 миллионов долларов.
Третье место занял рэпер Канье Уэст со 150 миллионами долларов. На четвёртом месте находится футболист Лионель Месси. Игрок "Барселоны" заработал 127 миллионов долларов. Замыкает пятёрку лидеров британский певец Эд Ширан. Его доход составил 110 миллионов долларов.
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