Жительница Ингушетии едва не замучила до смерти 7‐летнюю племянницу

В одну из больниц Назрани была доставлена семилетняя Аиша Ажигова. Девочка поступила в госпиталь с множественными травмами.

Выяснилось, что она росла в семье тёти по линии отца без оформления документов об опеке. Родственница регулярно истязала ребёнка.

Муж 35-летней жительницы Ингушетии, арестованной по делу о пытках семилетней племянницы, работает в полиции. Об этом сообщил замначальника подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адам Мургустов.

Он отметил, что у семьи был доход и она ни в чём не нуждалась. В чём причина того, что биологическая мать бросила ребёнка, а впоследствии над ней стала издеваться тётя, – в МВД пока не установили.

При этом Мургустов сообщил, что ещё два года назад семья состояла на учёте в полиции как неблагополучная.

4 июля девочка поступила в госпиталь с множественными травмами. После Ажигову перевели в НИИ неотложной детской хирургии в Москве. Врачи обнаружили у неё переломы рёбер и травму позвоночника, серьёзные повреждения конечностей, нарушения кровотока. Президент клиники Леонид Рошаль сообщил, что не исключена необходимость ампутации кисти ребёнка. Состояние девочки остается тяжёлым.