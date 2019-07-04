«Газпром» заключил контракт на пять лет на закупку газа у Туркменистана

Российский государственный энергетический гигант «Газпром» говорит, что согласился импортировать газ из Туркменистана до июля 2024 года в рамках сделки с туркменской государственной компанией «Туркменгаз».

«Газпром» в опубликованном на его сайте сообщении говорит, что объем поставок из Туркменистана составит до 5,5 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее две эти госкомпании подписали соглашение на два с половиной месяца, предусматривающее поставку 1,2 миллиарда кубометров туркменского газа до конца июня.

Россия когда-то являлась ведущим импортером туркменского газа, но в начале текущего десятилетия ее вытеснил Китай. Сравнительно недорогой газ из Туркменистана и других центральноазиатских республик позволил России увеличить объем экспорта газа в Европу.

В 2015 году «Газпром» объявил о намерении снизить импорт туркменского газа с 10 миллиардов кубометров газа в год в 2010 году до четырех миллиардов кубометров. В начале 2016 года компания прекратила импорт туркменского газа из-за разногласий по поводу цены.

Экономика Туркменистана сильно зависит от углеводородов как источника притока твердой валюты в казну.