«Газпром» заключил контракт на пять лет на закупку газа у Туркменистана

Российский государственный энергетический гигант «Газпром» говорит, что согласился импортировать газ из Туркменистана до июля 2024 года в рамках сделки с туркменской государственной компанией «Туркменгаз».
«Газпром» в опубликованном на его сайте сообщении говорит, что объем поставок из Туркменистана составит до 5,5 миллиарда кубометров газа в год.
Ранее две эти госкомпании подписали соглашение на два с половиной месяца, предусматривающее поставку 1,2 миллиарда кубометров туркменского газа до конца июня.
Россия когда-то являлась ведущим импортером туркменского газа, но в начале текущего десятилетия ее вытеснил Китай. Сравнительно недорогой газ из Туркменистана и других центральноазиатских республик позволил России увеличить объем экспорта газа в Европу.
В 2015 году «Газпром» объявил о намерении снизить импорт туркменского газа с 10 миллиардов кубометров газа в год в 2010 году до четырех миллиардов кубометров. В начале 2016 года компания прекратила импорт туркменского газа из-за разногласий по поводу цены.
Экономика Туркменистана сильно зависит от углеводородов как источника притока твердой валюты в казну.
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