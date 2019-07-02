В Узбекистане 72-летняя женщина подала документы на поступление в вуз

72-летняя женщина стала абитуриенткой Ферганского государственного университета.

Об этом журналистам сообщил начальник управления Государственного тестового центра Барно Раджабов, передает информагентство УзА.

Документы пожилой женщины были приняты благодаря новым правилам поступления, которые отменяют ограничения по возрасту.

Кроме того, для поступления в вузы Узбекистана теперь не нужна справка о состоянии здоровья (Форма-086).

До настоящего времени в вузы республики подали документы более чем 70 тысяч абитуриентов.

Только за первую половину 1 июля документы представили свыше 10 тысяч абитуриентов.