Что мы можем взять из грузинского опыта реформирования таможни

Михаил Саакашвили стал президентом Грузии в 2004 году и уже через полгода последовала кардинальная реформа полиции.

Затем реформы, полностью изменившие бывшую советскую республику, последовали одна за другой. Коснулось это, естественно, и таможни, как одной из наиболее коррумпированных структур в стране на тот период.

В Грузии таможня не является фискальным органом. Она лишь администрирует импортные пошлины, подчиняясь общим директивам Министерства экономического развития. Поэтому Министерство финансов Грузии не спускает план таможне и не оценивает работу таможни по цифрам перечислений в бюджет. В Грузии от таможни требуют только одного — контроля товарооборота и протекционизма в интересах местных товаропроизводителей, причем в весьма ограниченном масштабе.

В 2006 году парламент Грузии принял закон, регулирующий всю таможенно — тарифную деятельность. Согласно этому закону количество налогов сократилось с 26 видов до 6.

Подоходный налог — 20% (к 2014 — 15%)

Корпоративный налог- 15%

НДС -18%

Налог на имущество- 1%

Налог на импорт- 0%; 5%; 12%

Акциз (диференциальный)

Несмотря на снижение налогов, государственные доходы к 2005 году увеличились на 80%. Только благодаря тому, что были уничтожены коррупционные схемы и предприниматели начали платить налоги в бюджет, а не давать взятки чиновникам.

Коррупция на таможне за счет занижения таможенной стоимости и за счет тарификации была ликвидирована. Теперь Министерство экономического развития определяло группы товаров, которые попадали в каждую тарифную категорию.

Кроме того, власть резко сократила различные контролирующие ведомства, причастные к регулированию импортно-экспортных операций. В Грузии работают прозрачные электронные системы управления и открытые базы данных, а у каждого государственного чиновника установлен норматив реагирования на обращения граждан и для каждой процедуры введен единый порядок оформления, также связанный с жесткими временными сроками.

По данным Enterprise Surveys (исследовательское подразделение Всемирного Банка) Грузия находится на первом месте в Восточной Европе и Центральной Азии по времени затрачиваемому на согласование с регулирующими государственными органами ( всего 2% от общего времени на операцию). Кроме того, в Грузии работает система автоматической обработки таможенных деклараций «ASYCUDA» и система оценки рисков. С помощью этой системы определяются следующие режимы выпуска грузов:

Красный коридор (физический контроль);

Желтый коридор (документальный контроль);

Зеленый коридор (выпуск без контроля);

Синий коридор (Выпуск без контроля + пост-аудит).

После того, как начали работать зоны таможенного оформления в Тбилиси, Батуми и Поти, выпуск товара в случае стандартных процедур занимает в среднем 15 минут, а в случае красного коридора — до 1 часа. На таможенно-пропускных пунктах при предварительном электронном декларировании в случае стандартных процедур — в среднем 15 минут, в случае красного коридора — в среднем 45 минут, в случае зеленого коридора — в среднем 5 минут (регистрация паспортных данных, таможенные процедуры)

«Растаможка» автомобиля занимает до 30 минут по нулевой ставке.

Власть в Грузии уделяет особое внимание созданию максимально благоприятных условий для работы внутреннего рынка. Массовый завоз и продажа контрабандной и контрафактной продукции в Грузии исключается, поскольку участники рынка имеют возможность в кратчайшие сроки обратить внимание властей на нарушение своих прав, и меры будут приняты.

Реформы, проведенные на таможне в Грузии:

Введение принципа «единого окна».

Принцип «молчание- знак согласия». То есть государственный орган обязан ответить на запрос в течение определенного срока. Если в этот срок ответ не получен, это означает согласие госоргана.

Уменьшение количества согласующих и контролирующих органов.

Единые правила и сроки выдачи. 20 дней на выдачу разрешений и 30 дней на выдачу лицензий.

Онлайн «растаможка» почтовых посылок + декларирование + доставка

Объединение налоговой инспекции и таможенной службы.

Упрощение документооборота.

Внедрение автоматизированной системы обработки таможенных данных ASYCUDA WORLD. Программа разработана UNCTAD ииспользуется в 80 странах мира.

Информирование через SMS импортеров о текущем положении груза на каждом этапе таможни.

Резкое сокращение количества документов для экспорта/импорта. С54 до 5 документов для импорта и с 52 до 4 документов для экспорта.

Вместо прежних 16 различных таможенных ставок (до 35%), осталось только 3 ставки ‐ 0%, 5% и 12%.

Нулевой тариф на импорт 90% товаров.

Отмена квот на экспорт/импорт.

Правительство Грузии, не дожидаясь двусторонних и многосторонних международных соглашений, в одностороннем порядке открыла свою страну для торговых отношений. Кроме того, была либерализирована внешнеторговая деятельность. Были, в частности, отменены ограничения на иностранные инвестиции, заключены договора о свободной торговле почти со всеми крупными торговыми партнерами, введены единые ставки акциза и НДС, отменены все транзитные пошлины, квоты и другие барьеры при транспортировке товаров по территории Грузии. Кроме того, в Грузии действует принцип «Открытое небо», предполагающий отмену ограничений на количество пассажиров, направление и частоту полетов в воздушном пространстве Грузии. Парламент Грузии закрепил понятие международной финансовой компании с освобождением от налога на прибыль, а также принял законы по свободным индустриальным и туристическим зонам. И т.д и т.п. В общем, если резюмировать итоги внешнеэкономической, в том числе и налогово-таможенной политики Грузии, то:

Страна имеет открытые и недискриминационные отношения с остальным миром.

Договора о свободной торговле есть у Грузии практически со всеми крупными торговыми партнерами.

Страна ведет либеральную торговую политику.

В Грузии – свободная торговля, без таможенных пошлин и нетарифных барьеров.

Очень простые и незатратные таможенные процедуры импорта/экспорта.

Конечно, мы не сможем провести все реформы, как в Грузии разом. Мы – члены ЕвраЗЭС и связаны многими регламентами. Но, многое перенять мы можем легко. Была бы политическая воля и реальная решимость побороть коррупцию. Как у Саакашвили в 2004 году.

Редакция Elgezit.kg