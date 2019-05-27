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Назарбаеву присвоили статус пожизненного почетного президента Тюркского совета

Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоен статус пожизненного почетного президента Тюркского совета.

Об этом говорится в заявлении Совета сотрудничества тюркоязычных государств, распространенном Министерством культуры, информации и туризма Кыргызстана.

 

По его данным, эта инициатива была выдвинута президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поддержана лидерами государств-членов Тюркского совета «в знак признания ведущей роли Нурсултана Назарбаева в сближении тюркского мира с начала 1990-х годов и создании тюркских интеграционных организаций».

 

«Идеи и проекты великого лидера Нурсултана Назарбаева будут и впредь проливать свет на усилия Тюркских народов в будущем», - говорится в заявлении.

           

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