В Казахстане после ЧП с гибелью ребенка на батуте задержан владелец аттракциона

В Караганде задержан владелец надувного батута, из-за опрокидывания которого погиб 11-летний ребенок и еще трое пострадали.

Об этом сообщили в департаменте полиции по Карагандинской области.

«За незаконную и ненадлежащую установку объекта досуга, а также необеспечение безопасности, повлёкшее смерть ребенка, задержан с водворением в изолятор временного содержания 40-летний житель Караганды, запустивший надувной батут в эксплуатацию. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции и прокуратуры Карагандинской области», – говорится в сообщении полиции.

Зарегистрировано уголовное дело по статье 306 уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека».

В Центральном парке Караганды в субботу, 25 мая, при сильном ветре опрокинулся надувной батут, погиб 11-летний ребенок, пострадали еще трое детей, двое из которых, 2004 и 2012 года рождения, госпитализированы с различными переломами.

По данным медиков, у девочки 2012 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытая травма грудной клетки, закрытый перелом ребра, ссадины. Мальчик 2004 года рождения госпитализирован с закрытыми переломами ноги и грудного отдела позвоночника без повреждения спинного мозга.

Случай в Караганде — не первое в Казахстане ЧП, связанное с батутами. В начале мая прошлого года в столице ветром сорвало батут с детьми, в больницу с различными травмами попали пятеро детей. В мае 2017 года четверо детей пострадали при опрокидывании батута в Павлодаре.