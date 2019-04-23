Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты Казахстана

Председатель партии «Нур Отан» Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты Казахстана.
Об этом сообщило Tengrinews.kz.
«Новому руководству будет оказано высокое доверие народа. Как председатель партии, я выношу на рассмотрение кандидатуру Касым-Жомарта Токаева. В качестве председателя Сената он внес огромный вклад в развитие парламентаризма. Все эти годы он был верным моим соратником», — сказал Нурсултан Назарбаев на внеочередном, XIX съезде «Нур Отана».
В съезде участвуют депутаты всех уровней, члены политического совета, ветераны партии, представители региональных филиалов, первичных партийных организаций и активисты молодежного крыла «Жас Отан».
Касым-Жомарт Токаев является действующим президентом Казахстана. В начале апреля он объявил, что 9 июня в стране пройдут внеочередные выборы президента. Касым-Жомарт Токаев считает, что выборы снимут любую неопределенность, обеспечат общественно-политическое согласие и решат вопросы социального и экономического развития.
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