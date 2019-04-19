В Самарканде отца троих детей жестоко избили за гомосексуализм

Отец троих детей, проживающий в Самаркандском районе Самаркандской области, рассказал, что 14 апреля неизвестные лица жестоко избили его, угрожали убийством, раздели догола и сняли на видео.

Причиной всему этому стало то, что он является геем.

Как признался 32-летний мужчина, два месяца тому назад он познакомился в соцсетях с молодым человеком, который представился ему геем и пригласил его на встречу вечером, 14 апреля.

Позже молодой человек понял, что встречу организовала группа гомофобов. «Мы общались в «Одноклассниках» два месяца. Он сказал мне, что любит меня, что я похож на девушку. Он предложил встретиться поздно вечером, выпить и получить удовольствие. Я ему поверил..."

"Когда я приехал к назначенному месту, четверо молодых людей запихали меня в машину и отвезли к Даргамскому каналу, который протекает в Самаркандском районе и стали угрожать убийством", - рассказывает собеседник.

"Они раздели меня и стали снимать на видео. Они сильно били и пинали меня по гениталиям, приставляли нож к животу. Они хотели связать мне руки и ноги, но я в этот момент вырвался и бросился в канал. Я сидел в воде около часа. Потом я вернулся на то место, там была только одежда. Они забрали мою сумку. В ней были телефон, паспорт, 170 долларов и 520 тысяч сумов», - сказал он.

На следующий день мужчина решил обратиться в милицию, но передумал это делать, испугавшись, что всем станет известно, что он гей. «Я могу обратиться в милицию и прокуратуру. Но у нас осуждают ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы). Я работаю в сфере культуры, и имею репутацию в своём районе. Я боюсь потерять её, кроме того, боюсь, что жена и дети узнают об этом. С другой стороны, я боюсь, что те, кто меня избил, могут опубликовать то видео в интернете», - сказал гей, добавив, что хочет уехать в другую страну, где уважают права геев.

