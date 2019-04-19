На юге Казахстана школьницы месяцами пропускают занятия из-за спора о платках

В селе Фердауси Мактааральского района Туркестанской области семь девочек из двух родственных семей, которые носят головные платки и отказываются их снять в школе, с конца января не посещают занятия.

Житель села Сайдакбар Мирзаев сказал 18 апреля, что он и его младший брат приняли решение не отправлять дочерей на уроки, пока руководство школы не примет меры в отношении охранников.

По словам Мирзаева, охрана школы сквернословила в адрес дочерей, девочки были напуганы. Руководство школы отвергает эти утверждения родителей. Директор школы Жанар Мамырова говорит, что причина, по которой ученицы не посещают занятия, – отказ родителей снять с девочек платки.

— После запрета девочки пришли в школу в головных уборах. Головные уборы мы заставили снять, объяснив это необходимостью снимать его при входе. Теперь [родители] под различными предлогами [детей] не отправляют в школу, нарушая права учащихся, — говорит директор.

Представитель областного департамента по контролю в сфере образования Кудайберген Шербаев говорит, что родителей девочек, не посещающих школу, 23 марта оштрафовали на семь месячных расчетных показателей (1 МРП – 2 525 тенге), в их отношении составили протокол, было вынесено постановление. «Если в течение месяца не будет уплачен штраф, то мы передадим дело в суд», — говорит представитель департамента.

В сентябре 2018 года в селе Фердоуси родителей восьми девочек подвергли административному взысканию после акции у здания школы в поддержку девочек в платках.

Администрации школ отказывают ученицам в платках в допуске к урокам, ссылаясь на изданный в январе 2016 года приказ Министерства образования и науки № 26. В приказе прописаны требования к школьной форме и содержится запрет на религиозную атрибутику.