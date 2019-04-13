Туркменским студенткам в Беларуси запретили носить джинсы, а студентам бороды

Посол Туркменистана в Беларуси запретил обучающимся в этой стране туркменским студенткам носить джинсовые брюки и юбки, а парням запретил носить бороды.

Об этом сообщили студенты из Туркменистана, обучающиеся в вузах Беларуси.

По словам одного из собеседников Азатлыка, беседовавших на условиях анонимности, требование относительно внешнего вида и поведения туркменистанцев было озвучено во время одной из недавних встреч представителей посольства Туркменистана Беларуси со студентами.

«Посол начал требовать, чтобы мы поменьше шлялись по клубам и ресторанам. Запретил девушкам одевать джинсовые брюки, юбки или подобную одежду. Парням студентам велел не носить бороду. Сказал, что парни с бородами похожи на террористов. Здесь за мечетями пристально следят сотрудники КГБ. Они следят за тем, кто из студентов посещает мечети», - рассказал туркменский студент о встрече посла Туркменистана в Беларуси Назаргулы Шагулыева с гражданами страны, обучающимися в одном из местных вузов.

Редакции Радио Азатлык не удалось получить комментарий в посольстве Туркменистана в Беларуси.

По словам студентов, присутствовавших на встрече представителей посольства с учащимися, на вопрос студентов о причинах блокировки туркменскими банками их пластиковых карт, посол обвинил в этом их самих. "Посол заявил, что студенты обналичивают деньги, меняют их на доллары и посылают родителям и родственникам обратно в Туркменистан, где они меняют эти доллары на чёрном рынке", - говорит студент.