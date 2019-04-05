На границе Казахстана и Узбекистана наблюдается скопление грузовых автомашин

Сообщается, что в Туркестанской области Казахстана на таможенном посту «Казыгурт» в последние несколько дней около 150 грузовых автомашин простаивают в очереди на пересечение казахстанско-узбекской границы.

Один из водителей, говоривший на условиях анонимности, сказал, что очередь возникла более недели назад.

– Уже три дня, как мы стоим в очереди на пересечение границы. Есть парни, которые находятся здесь по шесть, а то и по 10 дней. [КПП] «Капланбек» также переполнен. Количество простаивающих здесь грузовиков переваливает за сотню, — говорит водитель.

Представитель департамента госдоходов Туркестанской области Марат Кулекеев подтвердил, что на таможенном посту «Казыгурт» пропуск автотранспорта осуществляется в замедленном темпе. По его словам, в направлении узбекской стороны границу пересекают около сотни единиц автотранспорта. Около 150 единиц стоят в очереди. Скопление автомашин Кулекеев связывает с ремонтными работами на автодороге на узбекской стороне.

– Прошло более недели. На территории Узбекистана проводятся дорожно-ремонтные работы, — говорит Кулекеев. По его словам, специалисты устанавливают, сколько грузовых машин простаивают в очередях. Репортеру Азаттыка не представилось возможным выяснить информацию о ситуации на других таможенных постах на казахстанско-узбекской границы.