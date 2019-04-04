Совместное заявление Путина и Токаева: Россия и Казахстан не приемлют попытки "очернения" общей истории

Временный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по итогам встречи в Кремле 3 апреля сделали совместное заявление относительно дальнейшего развития отношений двух стран.

В документе говорится, что Казахстан и Россия "не приемлют любые попытки фальсификации, переписывания и «очернения» нашей общей истории, являющейся важнейшей основой наших союзнических отношений, прежде всего истории Второй мировой войны."

В заявлении также говорится, что стороны продолжат сотрудничество по комплексу "Байконур", в том числе реализацию совместного проекта создания комического ракетного комплекса "Байтерек".

По информации Кремля, в рамках визита были подписаны соглашение в области газоснабжения комплекса «Байконур», программа совместных действий "в области развития производственной кооперации" министерства промышленности и торговли России и министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, а также план сотрудничества российского министерства промышленности и торговли и казахстанского министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности "в области производственной и научно-технической кооперации".

Визит Токаева в Москву стал его первой официальной заграничной поездкой с момента принятия президентской присяги 20 марта 2019 года.