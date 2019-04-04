В Ташкенте против 59-летней попрошайки возбуждено уголовное дело

1 апреля в Юнусабадском районе неподалеку от автостоянки у махалли «Шайх-шибли» была задержана 59-летняя женщина, которая занималась попрошайничеством, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.
«Несмотря на то, что в январе этого года женщина была привлечена к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 1 статьей 188-3 («Попрошайничество») Кодекса об административной ответственности РУз и оплатила штраф в размере 0,5 МРЗП, женщина продолжила попрошайничать», – говорится в сообщении пресс-службы ГУВД.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по обвинению в попрошайничестве.
Напомним, что Кодекс об административной ответственности дополнен статьей, согласно которой, занятие попрошайничеством влечет наложение штрафа в сумме от одного до трех минимальных размеров заработной платы (1 МРЗП равен 202730 сум или $24) или административный арест до пятнадцати суток.
Кроме этого Уголовный кодекс дополнен статьей, в соответствии которой, в случае попрошайничества после применения административного наказания, нарушителям грозит до 240 часов принудительных общественно-полезных работ, до 2 лет исправительных работ, ограничение свободы до 1 года либо лишение свободы на такой же срок.
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