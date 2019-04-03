Президент Алжира Бутефлика подал в отставку после массовых протестов

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика во вторник подал в отставку – после нескольких недель массовых протестов.

Об этом сообщило государственное алжирское агентство. Сообщение об отставке Бутефлики появилось вскоре после того, как начальник генерального штаба алжирской армии Ахмед Гаед Салах призвал немедленно принять меры по его отстранению от должности.

Военных не устроило сделанное ранее заявление о том, что Бутефлика уйдёт в отставку до истечения своего четвёртого мандата 28 апреля. Они потребовали немедленного ухода.

В соответствии с конституцией Алжира после отставки Бутефлики обязанности временного лидера страны будет исполнять спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Президентские выборы должны быть организованы в течение 90 дней.

Решение покинуть пост главы государства Бутефлика принял в условиях массовых протестов в стране, которые продолжаются больше месяца.



Демонстрации начались после того, как 82-летний алжирский лидер, перенесший инсульт и почти не появляющийся на публике, выдвинул свою кандидатуру на пятый срок. После массовых демонстраций Бутефлика отказался от планов добиваться переизбрания и перенес апрельские выборы. Протесты продолжились. В субботу, 30 марта, сотни тысяч активистов в очередной раз вышли на улицы Алжира с требованием отставки действующего президента.



Бутефлика – в прошлом участник движения за независимость Алжира и министр иностранных дел – возглавлял страну с 1999 года.