В Казахстане гибель подростка в драке расследуют как убийство

Гибель подростка в результате драки старшеклассников в городе Шалкар Актюбинской области расследуют как убийство.

Прокурор Шалкарского района Арон Абилов сказал 28 января, что дело заведено по части 1 статьи 99 («Убийство») Уголовного кодекса. Инцидент, как сообщается, произошел на ледовой площадке у местного озера на прошлой неделе.

Драка произошла между группой учащихся старших классов школы № 6 и школы имени Идриса Ургенишбаева, сказали директора двух этих школ. По словам главного врача районной больницы Аскара Есмагамбетова, в результате драки один школьник скончался от колото-резаных ран. Погибший — ученик 10-го класса школы имени Ургенишбаева Мирасбек Даулетияр.

Заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе Есенгали Копенов говорит, что неизвестные оставили пострадавшего у здания больницы, заметившие это прохожие занесли того внутрь. По словам Копенова, пациент истек кровью. «В области сердца мы обнаружили глубокую колотую рану. Смерть констатировали спустя 15 минут», — сказал Копенов.

Директор школы № 6 Алия Оспанова говорит, что после данного инцидента было задержано несколько учащихся 10-го класса. «Задержанный в качестве подозреваемого ученик 10-го класса Асылбек Сабыр в настоящее время находится в отделении внутренних дел. Троих школьников допросили в качестве свидетелей и отпустили», — сказала она.