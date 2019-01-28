Мээрбек Мискенбаев: "Выдвигаемые против меня обвинения, написанные заявления смехотворны"

Сегодня, 26 января, экс-депутат Жогорку Кенеша Мээрбек Мискенбаев был допрошен в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

Как заявил Мискенбаев порталу SUPER.KG, заявления на него написали одна женщина и один мужчина. "Проходил допрос с 9:00 до 18:00. В связи с интересами следствия я не вправе давать информацию относительно допроса. Выдвигаемые против меня обвинения, написанные заявления смехотворны. Позже будет обнародовано. До этого я говорил об установлении семейно-кланового режима. Вчера и сегодня на собственной шкуре ощутил установление семейно-кланового режима. В 10:00 в понедельник снова пойду на допрос. Я сам заинтересован в данном допросе, поэтому пойду, даже если допрос будет длится 24 часа. Я уверен, что оправдаюсь", - сказал он.

Вчера, 25 января, Мээрбек Мискенбаев вышел с 11-часового допроса.

В июне прошлого года вышла информация о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество" УК КР в отношении руководителей общественных объединений "Айкол Ала-Тоо" и "Апрель баатырлары". До того, в марте прошлого года, Мээрбек Мискенбаев выставил требование, чтобы младший брат президента Асылбек Жээнбеков сдал депутатский мандат, как обещал, и присоединился в их ряды.

Источник: super.kg, gezitter. org