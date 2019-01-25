Туркменским студентам запретили на каникулах пользоваться частными такси

Учащихся туркменских вузов обязали пользоваться во время зимних каникул самолётами и поездами, а также автобусами государственных автопарков.
Об этом корреспонденту Радио Азатлык в Ашхабаде рассказали родители студентов Туркменского Государственного университета имени Магтымкули и Института сельского хозяйства в Дашогузе. 25 января в вузах Туркменистана заканчиваются экзамены и начинаются двенадцатидневные зимние каникулы.
«22 января руководство вузов объявило студентам о том, что с 25 января они могут поехать к себе домой на каникулы. Но студентов также предупредили, чтобы они воспользовались самолётами, поездами или автобусами государственных предприятий. Им сказали, что после возвращения они должны будут сдать копии своих билетов в деканаты. Студентам запретили пользоваться частными такси и автобусами», - рассказал Азатлыку, беседовавший на условиях анонимности родитель студента Туркменского Государственного университета имени Магтымкули.
Как объяснили родителям студентов в руководстве вузов, данное требование связано с предупреждением «непристойных ситуаций», возникающих иногда во время поездок студентов на частном такси. По словам чиновников, под «непристойными ситуациями» подразумеваются случаи домогательств в отношении студенток.
Как сообщил 23 января корреспондент Азатлыка, требование к студентам по выбору транспорта, прозвучало на фоне дефицита билетов на самолёты, поезда и автобусы.
«Поэтому работники железнодорожных касс и авиакасс, пользуясь случаем, взвинтили цены на билеты, которые и так продавались за дополнительную мзду. Кассиры говорят, билетов нет, а если захочешь купить через знакомых, необходимо заплатить сверху минимум 50 процентов стоимости. Но и это не всем удаётся», - сообщил корреспонденту Азатлыка один из студентов.
Родители студентов выражают недовольство по поводу ограничений на передвижение своих детей во время каникул, а также бездействие властей в вопросе обеспечения их своевременного возвращения домой.
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