В ряде областей Туркменистана из-за погодных условий перекрыты дороги, повреждены ЛЭП

В Дашогузском и Балканском велаятах Туркменистана в результате ливневых дождей и снега были перекрыты дороги и повреждены линии электропередачи.
Ухудшение погодных условий последовало вслед за сообщениями о шторме на Каспии и надвигающемся на столицу урагане.
По сообщению корреспондента Радио Азатлык в северном регионе, ливневые дожди и снег в Дашогузе повредили линии электропередачи и электрические подстанции. В результате резких погодных изменений в этрапах Болдумсаз, Гёроглы, С.Ниязов и Кёнеургенч множество сёл остались без электричества.
«Уже третий день в сёлах этих этрапов не могут нормально подключить электричество. Только подключат и через 15 минут опять выключается», - сообщил 21 января корреспондент Азатлыка в регионе. По его словам, в течение нескольких дней температура воздуха ниже 0 градусов. Возникли трудности с отоплением жилья.
«Уже много лет в зимние месяцы в сёла не поступает природный газ. Из-за повреждений линий электропередачи и подстанций люди остались и без электричества. Поэтому невозможно использование электрообогревателей. В домах очень холодно. Люди просто мёрзнут», - сообщил корреспондент Азатлыка.
Другой корреспондент Азатлыка сообщил, что в результате частых снегопадов в последние 10 дней были перекрыты автомобильные дороги между многими селами.
Корреспондент Азатлыка сообщает о случаях гибели скота в частных хозяйствах и на пастбищах из-за сильного снегопада. Он также отмечает, что велаятские власти пока не уделяют должного внимания работам по очистке дорог от снега.
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