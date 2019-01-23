В ряде областей Туркменистана из-за погодных условий перекрыты дороги, повреждены ЛЭП

В Дашогузском и Балканском велаятах Туркменистана в результате ливневых дождей и снега были перекрыты дороги и повреждены линии электропередачи.

Ухудшение погодных условий последовало вслед за сообщениями о шторме на Каспии и надвигающемся на столицу урагане.

По сообщению корреспондента Радио Азатлык в северном регионе, ливневые дожди и снег в Дашогузе повредили линии электропередачи и электрические подстанции. В результате резких погодных изменений в этрапах Болдумсаз, Гёроглы, С.Ниязов и Кёнеургенч множество сёл остались без электричества.

«Уже третий день в сёлах этих этрапов не могут нормально подключить электричество. Только подключат и через 15 минут опять выключается», - сообщил 21 января корреспондент Азатлыка в регионе. По его словам, в течение нескольких дней температура воздуха ниже 0 градусов. Возникли трудности с отоплением жилья.

«Уже много лет в зимние месяцы в сёла не поступает природный газ. Из-за повреждений линий электропередачи и подстанций люди остались и без электричества. Поэтому невозможно использование электрообогревателей. В домах очень холодно. Люди просто мёрзнут», - сообщил корреспондент Азатлыка.

​Другой корреспондент Азатлыка сообщил, что в результате частых снегопадов в последние 10 дней были перекрыты автомобильные дороги между многими селами.

Корреспондент Азатлыка сообщает о случаях гибели скота в частных хозяйствах и на пастбищах из-за сильного снегопада. Он также отмечает, что велаятские власти пока не уделяют должного внимания работам по очистке дорог от снега.