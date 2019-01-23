Юлия Тимошенко объявила об участии в выборах президента Украины

Глава украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая сейчас находится в оппозиции к правящей партии "Блок Петра Порошенко", объявила, что пойдет на выборы президента Украины с программой "Новый экономический курс".
Заявление было сделано на съезде партии в Киеве.
По данным социологического опроса Киевского международного института, Тимошенко сейчас имеет наивысший рейтинг среди кандидатов в президенты Украины.
Юлия Тимошенко родилась в Днепре (Днепропетровск), окончила Днепропетровский горный институт и Днепропетровский государственный университет. В 1997 году она впервые избралась в Верховную Раду в качестве депутата. В 1999–2001 годах была вице-премьер-министром Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса и вела переговоры по газу с Россией. В феврале 2005 года стала премьер-министром Украины, первой женщиной, которая заняла этот пост в странах СНГ.
В 2004 году Тимошенко вместе с Виктором Ющенко была организатором и лидером "оранжевой революции", но после прихода к власти Виктора Януковича в августе 2011 года была арестована и осуждена на 7 лет по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Некоторые правозащитники считали ее политзаключенной, а дело против нее – политическим.
22 февраля 2014 года после смены власти Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения.
Выборы главы украинского государства должны состояться 31 марта 2019 года, а результаты голосования объявят до 10 апреля. Ранее о желании участвовать в выборах президента Украины сообщили: шоумен Владимир Зеленский, глава Радикальной партии Олега Ляшко Олег Ляшко, обвиненный в коррупции глава Фискальной службы Украины Роман Насиров, мэр Львова Андрей Садовый, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, глава запрещенной в Украине Коммунистической партии Василий Симоненко, лидер Социал-демократической партии, депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин.
А также несколько других кандидатов. Часть из них уже подали документы в ЦИК.
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