Мадмуазель Куку... Министр Голикова на Гайдар-форуме заявила о снижении в России уровня бедности

В России снизилось число граждан, живущих за чертой бедности.

Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе Гайдаровского форума.

По ее словам, в 2015 – 2016 гг. уровень бедности в целом составлял 13,3%, в 2017-м, впервые с 2012 года, значение показателя составило 13,2%. Ссылаясь на данные Росстата, Голикова отметила, что за девять месяцев 2018-го уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%.

Также Голикова рассказала, что методика расчета прожиточного минимума может измениться в следующем году. Она напомнила, что понятие прожиточного минимума было введено в России в 1992 году как временное решение на период экономической стабилизации. "Для того чтобы не совершать в этом вопросе "революций", не менять подхода, что затруднило бы решение поставленной перед нами задачи, можно было бы постепенно усовершенствовать стандарт оценки. Такая работа начата Минтрудом в рамках межведомственной группы, результаты работы которой предстоит подвести в 2020 году", – заключила политик.

В июле Росстат констатировал, что абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума впервые снизилось за пять лет. Эта доля сократилась с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в 2017-м. 29 декабря в Нижегородской области создали рабочую группу для реализации пилотного проекта по снижению уровня бедности. Ее участники должны разработать меры для обеспечения устойчивого роста реальных доходов граждан.

Источник - stoletie.ru