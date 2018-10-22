Минобороны России: в Сирии убито более 87 тысяч боевиков

Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о результатах участия страны в военных действиях в Сирии за последние годы. По его словам, "бандформирования" ИГИЛ в Сирии уничтожены.

Министр обороны России Сергей Шойгу отчитался о результатах участия страны в военных действиях в Сирии за последние годы. По его словам, "бандформирования" ИГИЛ в Сирии уничтожены.

"Всего за время операции уничтожено свыше 87,5 тысяч боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95 процентов территории Сирии", – сказал Шойгу.

По словам министра, сирийское правительство контролирует территорию, на которой проживает более 90 процентов населения страны.

Сообщения о выступлении Шойгу на совещании министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу в Сингапуре поступили в различные СМИ. Согласно ним, Шойгу не говорил о количестве российских военнослужащих, которые погибли в Сирии.

Россия официально участвует в военной операции в Сирии с 2015 года.

По официальным данным, в Сирии с 2015 года погиб 91 российский военный, 39 из них – при крушении военно-транспортного самолета в марте этого года. Речь идет только о военнослужащих российской армии. Россияне, которые воюют в Сирии в составе частных военных компаний в этих цифрах не учтены.