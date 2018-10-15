Китай начал строительство зданий парламента и правительства в Душанбе

Китай начал строительство нового здания парламента и правительственного комплекса в центре Душанбе. По данным таджикских властей, для этих целей Пекин выделил 1,5 млрд юаней.
Китай начал строительство нового здания парламента и правительственного комплекса в центре Душанбе. По данным таджикских властей, для этих целей Пекин выделил 1,5 млрд юаней.
Церемония начала строительства состоялась 13 октября с участием президента страны Эмомали Рахмона и премьера Государственного совета КНР Ли Кэцяна, который прибыл в таджикскую столицу для участия в заседании ШОС. До этого, 11 октября, глава государства провел неофициальный приём в честь высокого гостя в столичном парке Ирам.
Пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что это «инициатива китайской стороны по возведению зданий парламента и правительства страны, осуществляемая на основе беспристрастной поддержки».
Новый парламентский комплекс будет построен на месте бывших зданий министерства сельского хозяйства, мэрии Душанбе, посольства Ирана и нескольких жилых домов. Он будет расположен на площади 6 га от пересечения улицы Тегеран и проспекта Рудаки (площадь «Дусти») до пересечения проспекта Рудаки с улицей Шохтемура (район гостиницы «Таджикистан»).
Высота основного блока здания составляет почти 50 метров, а высота арок – до 70 метров. Общая площадь здания парламента составит более 42 тыс кв метра. Здесь разместятся общий зал заседаний на 1500 мест, зал заседаний для верхней и нижней палат парламента, а также медпункт и библиотека.
Правительственное здание разместится на проспектах Рудаки и Исмоили Сомони на 10 гектарах. Комплекс будет состоять из основного 15-этажного здания и двух 13-этажных зданий для различных управлений администрации.
centralasian.org
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