В Узбекистане увеличили штрафы за выбрасывание мусора из автомобилей

В Узбекистане в два раза увеличили размеры штрафов за выбрасывание мусора из автомобиля и общественного транспорта.
В Узбекистане в два раза увеличили размеры штрафов за выбрасывание мусора из автомобиля и общественного транспорта.
Соответствующие изменения внесены в статью 123 Кодекса об административной ответственности.
Согласно новым правилам, за выброс мусора или других предметов из автотранспортных средств, городского пассажирского транспорта, а также вагонов, придется заплатить штраф от одной пятой до одного минимального размера заработной платы (от 36 800 (около 5 долларов) до 184 300 сумов). Этот порядок вступит в силу с 11 января 2019 года.
В настоящее время этот штраф взимается в размере от 18 400 сумов до 92 тысяч сумов.
По официальным данным, в 2017 году в Ташкентской области было выявлено 1394 нарушений природоохранного законодательства, из них 223 – в области обращения с отходами, что составило 40,8% от общего количества выявленных нарушений. В целом по выявленным нарушениям взыскано более 133 миллионов сумов.
centralasian.org
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