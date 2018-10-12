В Узбекистане увеличили штрафы за выбрасывание мусора из автомобилей

В Узбекистане в два раза увеличили размеры штрафов за выбрасывание мусора из автомобиля и общественного транспорта.

В Узбекистане в два раза увеличили размеры штрафов за выбрасывание мусора из автомобиля и общественного транспорта.

Соответствующие изменения внесены в статью 123 Кодекса об административной ответственности.

Согласно новым правилам, за выброс мусора или других предметов из автотранспортных средств, городского пассажирского транспорта, а также вагонов, придется заплатить штраф от одной пятой до одного минимального размера заработной платы (от 36 800 (около 5 долларов) до 184 300 сумов). Этот порядок вступит в силу с 11 января 2019 года.

В настоящее время этот штраф взимается в размере от 18 400 сумов до 92 тысяч сумов.

По официальным данным, в 2017 году в Ташкентской области было выявлено 1394 нарушений природоохранного законодательства, из них 223 – в области обращения с отходами, что составило 40,8% от общего количества выявленных нарушений. В целом по выявленным нарушениям взыскано более 133 миллионов сумов.

centralasian.org