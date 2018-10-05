В Узбекистане глава района избил предпринимательницу, решившую пожаловаться президенту

Глава Касанского района Кашкадарьинской области Бахтияр Раджабов прилюдно оскорбил и избил местную предпринимательницу Фазилат Нормурадову, которая 11 сентября обратилась с жалобой в выездную приемную президента. Женщина утверждает, что вначале Раджабов оскорбил ее, а затем душил и пинал ногами.

49-летняя Фазилат Нормурадова, торгующая на рынке в Касанском районе Кашкадарьинской области, утверждает, что 11 сентября была избита главой района Бахтияром Раджабовым, когда пришла в народную приемную, чтобы встретиться с представителем администрации президента и пожаловаться ему относительно земельного участка.

​– Когда я пришла в народную приемную, глава района Бахтияр Раджабов сидел в своем кабинете с каким-то старцем и спорил с ним о чем-то. Потом в коридоре он увидел меня и я спросила его: «Как же решится мое дело, представитель администрации уже приехал?» В ответ чиновник заявил мне: «Ты жалобщица, постоянно пишешь в президентский портал». Я сказала ему, что портал был создан по инициативе президента и вышла из здания администрации, ​– говорит Фазилат Нормурадова.

​По ее словам, повторный разговор с чиновником произошел уже на улице. Женщина вновь попросила решить ее вопрос. "Но в ответ глава района начал оскорблять меня нецензурными словами и заявил: «Иди и жалуйся куда хочешь». Я тоже ответила на его оскорбления. Тогда глава района подбежал ко мне, и схватив за шею, начал душить. Одной рукой он душил меня, а другой рукой бил. К нам подбежали четверо-пятеро мужчин и еле смогли нас разнять. В это время чиновник неожиданно пнул ногой мне в живот с такой силой, что я упала спиной на бетон, – сказала Фазилат Нормурадова, добавив, что потеряла после этого сознание.

Женщина утверждает, что опомнилась уже в больнице. "Потом мне рассказали, что в больницу меня привезли на «скорой». У меня случилось сильное сотрясение мозга. Целых пять дней меня рвало. Я и сейчас чувствую себя неважно, постоянно кружится голова и тошнит", – говорит предприниматель.

Глава Касанского района Бахтияр Раджабов в телефонном разговоре опроверг обвинения Фазилат Нормурадовой. "Откуда вы взяли эти разговоры, что я бил эту женщину? У меня что, нет других дел, как бить кого-то? Мы трудимся, у нас произошло столько хороших изменений. Однако вы не учитываете все это и обвиняете меня в том, чтобы я избил женщину. Не беспокойте меня обвинениями об избиении, – заявил чиновник.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании заявления гражданки Ф. Нормурадовой проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Напомним, что и ранее сообщалось о том, что глава Касанского района Бахтияр Раджабов оскорбляет и избивает своих подчиненных. ​

https://www.centralasian.org/a/29525909.html