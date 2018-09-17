Таджикистан оказался под шквалом критики на сессии Совета ООН по правам человека

Таджикистан на 39-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит 10-28 сентября в Женеве, выслушал порцию критики за несоблюдение прав человека и преследование инакомыслящих.
Таджикистан на 39-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит 10-28 сентября в Женеве, выслушал порцию критики за несоблюдение прав человека и преследование инакомыслящих.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сказала: «Мы получаем сообщения из стран Центральной Азии, в частности из Таджикистана, о том, что люди, осуществляющие свое право на свободу выражения мнения, подвергаются угрозам, насилию, произвольным задержаниям, жестокому обращению».
В мае этого года рабочая группа ООН, которая изучала дела о произвольных задержаниях в мире, пришла к выводу, что арест Махмадали Хаита, члена политсовета ПИВТ, был незаконным и поэтому он должен быть освобожден.
В 13-страничном отчете экспертов ООН говорится, что в течение первых пяти месяцев под стражей Махмадали Хаиту не разрешили пригласить в суд свидетелей, к нему применялось жестокое обращение во время задержания и допросов, а государственные СМИ еще до вынесения приговора объявили его преступником. В 2015 году 13 членов политсовета ПИВТ, в том числе Махмадали Хаит, были обвинены в попытке переворота под руководством Абдухалима Назарзода, экс-замминистра обороны, и приговорены к длительным срокам заключения.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также сообщила на сессии, что ситуация со свободой слова и СМИ, правами национальных и религиозных меньшинств заметно ухудшается. Помимо этого, вызывает озабоченность поступающая информация о пытках и жестоком обращении при задержании, а также безнаказанность виновных в этом лиц.
Власти Таджикистана отвергают обвинения международных организаций, заявляя, что члены политсовета ПИВТ и другие, в том числе адвокаты и журналисты, осуждены за криминальные деяния, а не политические взгляды.
centralasian.org
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