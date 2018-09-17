В Туркменистане попытка "народных старейшин" купить хлеб без очереди привела к драке

14 сентября перед магазином при мукомольном заводе Дашогузского велаята, среди людей, стоящих в очереди за хлебом, возникла драка.

14 сентября перед магазином при мукомольном заводе Дашогузского велаята, среди людей, стоящих в очереди за хлебом, возникла драка.

«Когда четверо старейшин из города Дашогуза попытались без очереди купить хлеб, люди начали на них кричать. На них набросились и прогнали со словами: «Это вы довели страну до такой ситуации, из-за вас люди не могут найти кусок хлеба. Вы не старейшины для народа, вы старейшины только для своего живота», - сообщил корреспондент Азатлыка, ссылаясь на очевидцев происшествия.

Азатлыку не удалось установить личности этих четверых пожилых людей и получить у них подтверждение и подробности случившегося.

Как отмечают наблюдатели, с момента провозглашения Туркменистаном независимости, институт «яшулы» (старейшин) использовался руководством страны как важный инструмент в управлении государством.



Вместе с тем, наш корреспондент в Дашогузе также сообщает о ситуации с нехваткой хлеба в регионе. «Народ очень страдает. Муки нет вообще. Народ голоден», -рассказывает он.

Корреспонденты Азатлыка сообщали в июне о том, что в этрапе Болдумсаз Дашогузского велаята при покупке хлеба начали требовать предъявления паспорта.

Государственные СМИ Туркменистана не упоминают о продолжающемся в стране кризисе, а утверждают, что в стране обеспечивается продовольственное изобилие.

centralasian.org