14 сентября перед магазином при мукомольном заводе Дашогузского велаята, среди людей, стоящих в очереди за хлебом, возникла драка.
14 сентября перед магазином при мукомольном заводе Дашогузского велаята, среди людей, стоящих в очереди за хлебом, возникла драка.
«Когда четверо старейшин из города Дашогуза попытались без очереди купить хлеб, люди начали на них кричать. На них набросились и прогнали со словами: «Это вы довели страну до такой ситуации, из-за вас люди не могут найти кусок хлеба. Вы не старейшины для народа, вы старейшины только для своего живота», - сообщил корреспондент Азатлыка, ссылаясь на очевидцев происшествия.
Азатлыку не удалось установить личности этих четверых пожилых людей и получить у них подтверждение и подробности случившегося.
Как отмечают наблюдатели, с момента провозглашения Туркменистаном независимости, институт «яшулы» (старейшин) использовался руководством страны как важный инструмент в управлении государством.
Вместе с тем, наш корреспондент в Дашогузе также сообщает о ситуации с нехваткой хлеба в регионе. «Народ очень страдает. Муки нет вообще. Народ голоден», -рассказывает он.
Корреспонденты Азатлыка сообщали в июне о том, что в этрапе Болдумсаз Дашогузского велаята при покупке хлеба начали требовать предъявления паспорта.
Государственные СМИ Туркменистана не упоминают о продолжающемся в стране кризисе, а утверждают, что в стране обеспечивается продовольственное изобилие.
centralasian.org
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