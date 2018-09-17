           
Подробности
В мире
Просмотров: 9

В Туркменистане попытка "народных старейшин" купить хлеб без очереди привела к драке

14 сентября перед магазином при мукомольном заводе Дашогузского велаята, среди людей, стоящих в очереди за хлебом, возникла драка.

 

 

14 сентября перед магазином при мукомольном заводе Дашогузского велаята, среди людей, стоящих в очереди за хлебом, возникла драка.

 

«Когда четверо старейшин из города Дашогуза попытались без очереди купить хлеб, люди начали на них кричать. На них набросились и прогнали со словами: «Это вы довели страну до такой ситуации, из-за вас люди не могут найти кусок хлеба. Вы не старейшины для народа, вы старейшины только для своего живота», - сообщил корреспондент Азатлыка, ссылаясь на очевидцев происшествия.

 

Азатлыку не удалось установить личности этих четверых пожилых людей и получить у них подтверждение и подробности случившегося.

 

Как отмечают наблюдатели, с момента провозглашения Туркменистаном независимости, институт «яшулы» (старейшин) использовался руководством страны как важный инструмент в управлении государством.

 
Вместе с тем, наш корреспондент в Дашогузе также сообщает о ситуации с нехваткой хлеба в регионе. «Народ очень страдает. Муки нет вообще. Народ голоден», -рассказывает он.

 

Корреспонденты Азатлыка сообщали в июне о том, что в этрапе Болдумсаз Дашогузского велаята при покупке хлеба начали требовать предъявления паспорта.

 

Государственные СМИ Туркменистана не упоминают о продолжающемся в стране кризисе, а утверждают, что в стране обеспечивается продовольственное изобилие.

 

 

 

 centralasian.org

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить