В Париже в результате нападения с ножом пострадали семь человек

Семь человек пострадали в результате нападения с ножом в Париже. Тяжелые ранения получили четыре человека. Они госпитализированы. Среди пострадавших двое туристов из Великобритании.
Семь человек пострадали в результате нападения с ножом в Париже. Тяжелые ранения получили четыре человека. Они госпитализированы. Среди пострадавших двое туристов из Великобритании.
Нападавший задержан. По предварительным данным, он выходец из Афганистана.
Инцидент произошёл поздно вечером в воскресенье, 9 сентября, в 19-м округе, на северо-западе города. По данным журналистов, сначала злоумышленник без видимых причин напал на посетителей кинотеатра, а затем набросился на игроков в петанк и прохожих неподалеку.
Источник агентства Reuters утверждает, что полиция пока не рассматривает произошедшее как теракт.
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