На месте теракта в таджикском Дангаре установлен памятник-велосипед

Памятник-велосипед установлен в сельсовете Себистон Дангаринского района, на территории которого было совершено нападение на иностранных велотуристов.

Памятник-велосипед установлен в сельсовете Себистон Дангаринского района, на территории которого было совершено нападение на иностранных велотуристов.

Открытие памятника состоялось 2 сентября с участием десятков местных и зарубежных велосипедистов - участников веломарафона.

29 июля автомобиль, в котором находились террористы, наехал на иностранцев, путешествовавших по Таджикистану. В теракте погибли четверо иностранцев - 29-летние супруги из США Джей Остин и Лорен Гейган, житель Нидерландов Рене Вокке и гражданин Швейцарии Хамель Маркус. Двое - Ким Постма и Дименд Мари Клер получили тяжелые увечья.





Сотрудники посольства США в РТ также почтили память убитых туристов, среди которых было двое американцев. Представитель посольства Джефф Райденур приехал к месту трагедии на раритетном велосипеде. По его словам, этот велосипед им подарили в знак памяти двух погибших американцев – Джея и Лорен. «Этот человек не хочет афишировать своего имени. Велосипед останется в посольстве как символ искренности таджикского народа», - сказал собеседник.

В эти дни люди приезжают к памятнику, приносят цветы. Рядом установлены фотографии погибших туристов. После этого случая Госдеп спустил Таджикистан на одну позицию в рейтинге самых безопасных стран для туристов. Нападение на велотуристов было совершено 29 июля на трассе Дангара-Душанбе. В результате спецоперации были ликвидированы четыре человека, задержаны как минимум пять. По информации таджикских спецслужб, преступление совершили жители Пянджского района Хусейн Абдусамадов, Асомиддин Маджидов, Зафар Сафаров и жители города Нурек братья Джафариддин и Аслиддин Юсуповы.





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