Посетители рок-фестиваля бросили на поле 60 тысяч палаток

Из-за плохой погоды посетители музыкального праздника покупали недорогие одноразовые палатки.
Из-за плохой погоды посетители музыкального праздника покупали недорогие одноразовые палатки. Когда фестиваль завершился, многие поленились выбросить их в мусор и просто оставили на поле. Об этом пишут местные СМИ.
Сделанные с высоты птичьего полета фотографии показывают масштабы загрязнения, которые можно сравнить с последствиями урагана.
Стоимость одноразовой палатки составляет около 15 фунтов (почти 20 долларов). По данным организаторов фестиваля, таких палаток было куплено не менее 60 тысяч.
Местные рок-звезды, принимавшие участие в фестивале, выступили с критикой поведения фанатов и призвали их заботиться об окружающей среде.
Автор К-Nеws
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