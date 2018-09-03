Посетители рок-фестиваля бросили на поле 60 тысяч палаток

Из-за плохой погоды посетители музыкального праздника покупали недорогие одноразовые палатки.

Из-за плохой погоды посетители музыкального праздника покупали недорогие одноразовые палатки. Когда фестиваль завершился, многие поленились выбросить их в мусор и просто оставили на поле. Об этом пишут местные СМИ.

Сделанные с высоты птичьего полета фотографии показывают масштабы загрязнения, которые можно сравнить с последствиями урагана.

Стоимость одноразовой палатки составляет около 15 фунтов (почти 20 долларов). По данным организаторов фестиваля, таких палаток было куплено не менее 60 тысяч.

Местные рок-звезды, принимавшие участие в фестивале, выступили с критикой поведения фанатов и призвали их заботиться об окружающей среде.



Автор К-Nеws