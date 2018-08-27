В Алматы открылась фотовыставка памяти Дениса Тена

В Алматы 26 сентября открылась фотовыставка D10 WORLD, посвященная памяти казахстанского спортсмена Дениса Тена.
В выставочном зале Esentai Gallery демонстрируются фотографии с крупных спортивных соревнований с участием Дениса Тена, а также фотографии, сделанные им самим. Денис проявил себя сполна не только в спорте, став самым успешным фигуристом за всю историю фигурного катания в Казахстане, но и увлекался другими сферами деятельности – музыкой (пел, сочинял песни), фотографировал, собирался заняться авторским кино. Кроме фотографий, на выставке демонстрируется документальный фильм о Денисе Тене, созданный его друзьями и коллегами, также выставлены коньки Дениса.
На открытии выставки выступила с речью и народная артистка Казахской ССР Роза Рымбаева. Она призналась, что за последние десять лет плакала только два раза: когда умер певец и композитор Батырхан Шукенов и Денис Тен. Роза Рымбаева назвала их героями нашего времени, лидерами – один в музыке, другой в спорте.
Посетителям выставки предоставили возможность высказаться на специально выставленной стене воспоминаний. Выставка D10 WORLD будет работать до 2 сентября. Ее организовали близкие и друзья Дениса Тена при поддержке нескольких коммерческих структур.
Напомним, что известный 25-летний казахстанский фигурист Денис Тен трагически погиб 19 июля 2018 года в Алматы от ножевых ранений, полученных в ходе стычки с автомобильными ворами, которых Денис застал на месте преступления и пытался задержать. Позднее был создан фонд имени Дениса Тена.
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