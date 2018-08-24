Адвокат Трампа пообещал восстание в случае импичмента президенту

Американский народ поднимет мятеж в случае объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. С таким заявлением выступил в четверг в интервью британскому телеканалу Sky News один из адвокатов главы государства Рудольф Джулиани, пишет ТАСС.

Американский народ поднимет мятеж в случае объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. С таким заявлением выступил в четверг в интервью британскому телеканалу Sky News один из адвокатов главы государства Рудольф Джулиани, пишет ТАСС.

Он заверил, что для импичмента Трампа нет никаких правовых оснований даже с учетом заявлений под присягой в суде его бывшего адвоката Майкла Коэна.

«Объявить ему [Трампу] импичмент можно только по политическим причинам, а американский народ поднимет восстание против этого», – отметил Джулиани.

Он исходит из того, что заявления Коэна на самом деле «полностью оправдали» президента США, поэтому можно говорить лишь о «неизбежности того, что [Трампу] не объявят импичмент».

«Этот парень Коэн не знает ничего о [якобы] сговоре с Россией и о создании помех [отправлению правосудия]. Он просто большой лжец», – утверждал Джулиани.

Обсуждение в США темы якобы совершенных Трампом правонарушений в период предвыборной кампании приняло очень острый характер после того, как во вторник бывший руководитель его предвыборного штаба Пол Манафорт был признан виновным по восьми пунктам обвинения из 18, и бывший адвокат республиканца Майкл Коэн пошел в суде на сделку со следствием, заявив о том, что Трамп в 2016 году поручил ему заплатить двум женщинам крупные суммы из средств предвыборной кампании за молчание об интимных связях. Коэн также пообещал дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет расследование приписываемых России попыток вмешательства в выборы.

В США процедура импичмента главы государства инициировалась трижды. В 1868 году президента (1865-1869) Эндрю Джонсона обвинили в незаконной отправке в отставку военного министра, а Билла Клинтона, который руководил страной с 1992 по 2000 год, в 1998-1999 годах — в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию, однако оба главы государства были оправданы Сенатом.

Ричард Никсон, являвшийся в 1969-1974 годах хозяином Белого дома, подал в отставку еще до начала сенатских слушаний. Ему грозил импичмент в связи с громким политическим скандалом, получившим название «Уотергейт».

Автор К-Nеws