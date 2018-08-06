Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте

Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики, передает «Интерфакс».



Начальник Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дилшод Акрамов найден мертвым в своем кабинете.

«Дилшод Акрамов примерно в 21.10 был обнаружен мертвым со следами убийства», — уточнили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство с особой жестокостью».

В ноябре 2015 года СМИ сообщили о задержаниях в Узбекистане 200 человек, подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство». Спецоперация правоохранительных органов прошла в Ташкенте и четырех областях республики.

По данным экспертов, на Ближнем Востоке на сторону джихадистов перешли от пятисот до трех тысяч граждан Узбекистана. Многие из них были завербованы в ряды боевиков через социальные сети.



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