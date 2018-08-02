Снимают с рейсов. Студенток из Туркменистана не выпускают в Турцию

Радио "Азатлык" стали известны новые случаи снятия с рейса пассажиров, вылетающих из Туркменистана в Турцию.

В поступившем в редакцию сообщении житель Туркменистана рассказал о ситуации, в которую попала его сестра, пытавшаяся накануне выехать в Турцию на учебу. По его словам, несмотря на наличие у девушки требуемых документов и соответствующих бумаг о поступлении в вуз, она не была допущена на рейс миграционной службой ашхабадского аэропорта.

"Моя сестра подготовила все необходимые документы для выезда в Турцию, в том числе визу, приглашение из учебного заведения, спонсорское подтверждение и на прошлой неделе вместе с родителями приехала в ашхабадский аэропорт. Но сотрудники миграционной службы, проверив документы, заявили: "Вы яшули проходите, а дочь ваша останется, - нагрубили на вопрос о причине, ответив - причин нет, проходите не то вас тоже не пустим", - сообщил обратившийся в редакцию житель Туркменистана.

По его словам, на сотрудников миграционной службы не подействовали уверения родителей студентки, обещавших незамедлительно вернуться в страну, разместив дочь в учебном заведении Турции.

"После этого родители вместе с моей сестрой отправились в Государственную миграционную службу в Ашхабаде и беседовали с руководителем, который на вопрос о причине заявил: "Это распоряжение сверху я ничего сделать не могу. Сейчас запретили молодым девушкам выезжать за рубеж учиться". И это не единственный случай", - сообщил обратившийся в редакцию туркменистанец.

Редакция с целью соблюдения конфиденциальности и безопасности своих собеседников, воздерживается от публикации имен, а также точной даты данного происшествия.

Изданию не удалось получить официальное подтверждение о сообщаемых случаях препятствования выезду граждан Туркменистана за пределы страны, а также разъяснения о причинах снятия пассажиров с международных рейсов у чиновников миграционной службы Туркменистана и сотрудников аэропорта в Ашхабаде.

Ранее корреспонденты и источники Азатлыка в Туркменистане, а также независимые медиа издания сообщали о десятках случаев препятствования выезду граждан Туркменистана за рубеж. В категорию "невыездных" в разное время попали граждане, не достигшие 40 лет, а также молодые женщины.

Предыдущий случай снятия с международного рейса студентов из Туркменистана, пытавшихся выехать на учебу в Турцию, произошел 25 июля.

Источник - CA-NEWS

