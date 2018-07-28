В США из 2500 детей мигрантов более 1800 вернулись к родителям

Администрация Трампа заявила, что более 1800 детей, разлученных на границе между США и Мексикой, воссоединились со своими семьями. Ранее их отобрали на границе у родителей в соответствии политикой "нулевой терпимости" к мигрантам, которую Вашингтон санкционировал весной 2018 года.

Администрация Трампа заявила, что более 1800 детей, разлученных на границе между США и Мексикой, воссоединились со своими семьями. Ранее их отобрали на границе у родителей в соответствии политикой "нулевой терпимости" к мигрантам, которую Вашингтон санкционировал весной 2018 года. Крайний срок, когда власти США должны были вернуть детей родителям, истек 26 июля.

Всего американские власти должны передать родителям 2500 детей. В четверг администрация Трампа заявила, что 1820 детей в возрасте от 5 лет и старше были освобождены. К 26 июля в отделениях иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) с родителями воссоединились 1444 ребенка.

Еще 378 детей передали родителям либо опекунам, которыми часто становятся родственники, "в других соответствующих обстоятельствах" – в разных местах по всей стране.

Однако около 700 детей по-прежнему остаются разлученными с родителями, у 431 ребенка из них родителей депортировали.

Ли Джелент, адвокат Американского союза гражданских свобод, который представляет разделенные семьи, в интервью AP заявил, что правительство не должно гордиться работой, которую оно выполняет по воссоединению семей.

"Мы создали эту жестокую, бесчеловечную политику. Теперь мы пытаемся исправить ее всеми возможными способами и сделать эти семьи целыми”, – сказал он.

С тех пор, как Вашингтон начал политику "нулевой терпимости" к мигрантам весной 2018-го, американские пограничники разлучили почти 2500 детей с их родителями, свыше ста из которых – младше четырех лет. Новые иммиграционные правила США предполагают уголовное преследование всех нелегально пересекших границу – без каких-либо послаблений.

По мнению президента США Дональда Трампа, таким образом мигранты, которые хотят попасть в страну нелегально, "используют детей в качестве Троянского коня". Предыдущие правила ограничивали срок задержания взрослых с детьми 20 днями, после чего их отпускали под обязательство возвращения в суд, а семьи обычно проходили гражданский процесс депортации, не требующий разлучения.

Поэтому для привлечения к ответственности "приходится забирать детей", заявлял Трамп, выступая перед владельцами малого бизнеса в Вашингтоне.

Такая политика вызвала бурю критики и негодования. Трамп был вынужден ​подписать указ о прекращении разделения детей мигрантов, прибывших в страну нелегально, с родителями на границе. Согласно документу, теперь нелегально перешедших границу с США родителей и их детей после задержания будут размещать вместе.

Азаттык