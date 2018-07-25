В Ашхабаде хлопковое масло отпускают по одной бутылке в руки

В Ашхабаде продолжается дефицит растительного масла, сопровождающийся ограничением количества отпускаемого населению товара и огромными многочасовыми очередями.



В Ашхабаде продолжается дефицит растительного масла, сопровождающийся ограничением количества отпускаемого населению товара и огромными многочасовыми очередями. По словам корреспондентов Радио Азатлык в Туркменистане, в очередях возникают ссоры и драки.

Как сообщает корреспондент Азатлыка Солтан Ачилова, в эти дни в продуктовых магазинах на Текинском базаре в Ашхабаде, хлопковое масло "Ахал" продают не более одной бутылки в руки. Желающие купить масло вынуждены ночью вставать в очередь. Но с открытием магазина в очереди начинается переполох, приводящий к брани и дракам.

"В очередях плачут маленькие дети, которых матерям не с кем оставить дома, нередки случаи, когда людям в жару становится плохо", - сообщает корреспондент Азатлыка, отмечая, что продавцы не делают снисхождения ни матерям с детьми, ни пожилым людям. По ее словам, в настоящее время хлопковое масло "Ахал" можно найти не везде, в частности, оно есть в продаже в государственных продуктовых магазинах на Текинском базаре.

За продовольственными очередями ведется наблюдение сотрудниками полиции. Но, по словам собеседников Азатлыка, в основном деятельность стражей порядка ограничивается мерами препятствования попыткам сфотографировать очереди.

Причину нынешнего дефицита собеседники Азатлыка в Ашхабаде связывают с приостановкой деятельности предприятия по производству растительного масла.

"Сообщается, что расположенный в пригороде Ашхабада вблизи Овадандепе завод по производству масла марки "Ахал" временно прекратил свою деятельность. В связи с этим возник дефицит масла и из-за огромных очередей к магазину не подступиться", - сообщил накануне беседовавший с корреспондентом Азатлыка житель Ашхабада.

Источник - centralasian.org