Человечество столкнется со смертельно опасной жарой

По мнению ученых, климат меняется настолько быстро, что люди вряд ли успеют приспособиться к новым условиям

Климатологи выяснили, что к концу XXI века человечество столкнется со смертельно опасной жарой. Особенно от нее будут страдать жители тропиков, передает Лента.ru со ссылкой на The Independent.

Эти выводы американских и британских ученых опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Исследователи отмечают, что их прогнозы сбудутся, если уровень выбросов парниковых газов в атмосферу не снизится.



В противном случае со смертельной жарой столкнется около половины населения планеты. Тяжелее всего погодные условия будут в тропических районах планеты.



По мнению ученых, климат меняется настолько быстро, что люди вряд ли успеют приспособиться к новым условиям. В настоящее время, согласно оценкам авторов, от жары страдает всего треть населения планеты.



К подобным выводам специалисты пришли, проанализировав более 1,9 тысячи исследований, посвященных статистике смертности людей, начиная с 1980 года, из-за жары.



Она свидетельствует о том, что в 2010 году из-за горячего воздуха в Москве погибли более 10,8 тысячи человек, в 2003-м в Париже — 4,9 тысячи, в 1995-м в Чикаго — 740 человек.



Источник: Lenta.ru