В Алматы лже-полицейский средь бела дня ограбил четверых студентов-иностранцев

Он угрожал им ножом



Четырех иностранных студентов КазНМУ им. Асфендиярова ограбили в самый разгар рабочего дня. Молодой человек, совершивший преступление, представился сотрудником полиции, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Ограбление произошло недалеко от университета.

Четыре студента из Индии направлялись обычным маршрутом в сторону учебного заведения, когда к ним подошел незнакомец и представился полицейским, потребовав документы.

Однако, студенты попросили предъявить служебное удостоверение, так как молодой полицейский был в гражданской одежде. Видимо, поняв, что студенты не настолько наивны, чтобы поддаться глупой уловке, псевдоинспектор вынул из кармана нож, и, угрожая им, стал требовать деньги, а также сотовые телефоны.

При этом, со слов свидетелей, он не стеснялся посторонних глаз и дневного времени суток.

Студенты, не споря с опасным преступником, отдали то, что он требовал, и незамедлительно сообщили о случившемся в полицию.

Опытный капитан Талгат Джумабаев, опросив потерпевших начал складывать все детали произошедшего по крупинкам. Очевидцы видели как грабитель, забрав имущество, побежал вдоль дороги и остановил такси.

"Подозрительным стало то, что такси сразу же остановилось и «подобрало» клиента, несмотря на то, что за ним бегут люди. Возможно, частный извозчик принял ситуацию наоборот, приняв «беглеца» за жертву, а группу «преследователей», студентов-иностранцев, за злоумышленников. В любом случае, таксист тоже попал под подозрение", - сообщили в ДВД.

После допроса таксиста выяснилась одна примечательная деталь – при расчете за проезд у грабителя оказалась только одна купюра номиналом 5 тысяч тенге, на которую у водителя не было сдачи. В результате пришлось заехать на АЗС, где преступник вышел в магазин для размена денег.

Запросив записи с камер видеонаблюдения, оперативник узнал на кадрах «старого фигуранта», которого он задерживал 3 года назад за грабеж.

"После установления личности подозреваемого в ходе оперативно- розыскных мероприятий было установлено, что гражданин Ю. вышел из мест лишения свободы еще 30-го декабря прошлого года, и вполне вероятно, что именно он мог совершить вышеуказанное преступление.

Между тем, увидев фото подозреваемого, все потерпевшие мгновенно и уверенно узнали в нем своего обидчика, его также опознали и свидетели. Через несколько дней преступление было раскрыто, грабитель задержан и взят под стражу", - резюмировал оперуполномоченный Джумабаев.

Nur.kz