Школьницу заставили показать стриптиз за невыполненное домашнее задание

В отношении учителя началось расследование по статье о покушении на честь девушки.
Учитель частной школы в индийском городе Натхдвар заставила 14-летнюю школьницу раздеться перед всем классом за то, что та не выполнила домашнее задание, передает NUR.KZ со ссылкой на Deccan Chronicle.
Об инциденте стало известно благодаря брату потерпевшей девушки, который также учится в этой школе. Он рассказал все родителям, а те обратились в полицию с жалобой.
В отношении учителя началось расследование по статье о покушении на честь девушки.
«Мы изучаем этот вопрос», - сообщил начальник местной полиции, отметив, что обвиняемого педагога еще не арестовали.
Nur.kz
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