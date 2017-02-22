ФАО, ЮНИСЕФ и ВПП выступили с совместным заявлением в связи с голодом в Южном Судане

Бишкек, “Саясат.kg”. Главы трех учреждений ООН выпустили совместный призыв к немедленным действиям с целью оказать помощь голодающим людям в пострадавших районах Южного Судана.

Срочно необходима жизненно важная поддержка в провинции Юнити





21 февраля 2017, Рим - Последняя оценка продовольственной безопасности в Южном Судане послужила поводом к подписанию декларации по текущей ситуации с голодом в провинциях Леер и Майендит в штате Юнити (Greater Unity). Обе провинции оказались на грани голода. Жизни 100 000 человек находятся под угрозой.

Несмотря на масштабную гуманитарную помощь в Южном Судане со стороны ФАО, ЮНИСЕФ, ВПП и партнеров, отсутствие продовольственной безопасности ухудшилось до беспрецедентно высокого уровня в этих областях вследствие затяжных конфликтов, отсутствия безопасности, миграции населения и отсутствия мер предосторожности, что ограничивает необходимый доступ для оказания гуманитарной помощи.

Мы едины в нашем призыве ко всем сторонам немедленно облегчить безопасный доступ гуманитарным организациям и уважать гуманитарное пространство, поскольку дальнейшее усугубление ситуации с голодом можно будет предотвратить только, если гуманитарные усилия будут активизированы и достигнут наиболее нуждающихся групп населения.

Крупномасштабные и своевременные гуманитарные интервенции в течение последних трех лет предотвратили голод в 2016 году, смягчив при этом наихудшие последствия кризиса. Тем не менее, оказание гуманитарной помощи становится все более сложной задачей в вышеупомянутых областях.

На сегодняшний день почти 5 миллионов жителей Южного Судана сталкиваются с серьезными проблемами из-за отсутствия продовольственной безопасности, и не только не в состоянии удовлетворить свои основные потребности в продуктах питания, но также должны продавать критически важные ресурсы для того, чтобы купить еду. Ситуация по оценкам ухудшится в период межсезонья, который начнется в июле 2017 года.

Люди умирают от голода. Мы должны принять меры немедленно.

Жозе Грациану да Силва, Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций

Эртарин Казин, Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы

Энтони Лейк, Исполнительный директор ЮНИСЕФ