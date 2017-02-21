Ученые: Через два года на Землю вернутся мамонты

Целью ученых является создание гибридного эмбриона мамонта и слона
Ученые Гарвардского университета США намерены «воскресить» мамонтов в ближайшие пару лет. Они уже выделили их ДНК из обнаруженных ископаемых образцов, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.
Целью ученых является создание гибридного эмбриона мамонта и слона. Кроме того, эмбрион они планируют вырастить "экс-виво", то есть вне живого организма. Эти методы они уже тестируют на мышах.
По словам исследователей, животное будет больше похоже на современного слона, однако приобретет ряд признаков от вымершего 4 тысячи лет назад прародителя: маленькие уши, короткий хвост, длинную шерсть, толстый подкожный слой жира и особый вид крови, который поможет адаптироваться к холоду.
Это животные ученые назвали мамослон.
Nur.kz
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