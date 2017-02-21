Девушку уволили за сексуальность после пяти минут работы

Руководство отказалось от ее услуг из-за чрезмерной сексуальности

Внештатного сотрудника телекомпании UNIT TV Эмму Халс уволили в первый же рабочий день. Руководство отказалось от ее услуг из-за чрезмерной сексуальности, сообщает Dni.ru.



Менеджер телекомпании отправил девушку обратно домой спустя пять минут после начала выполнения первого редакционного задания, сообщает . Девушка отметила, что "была поражена и не знала, что ей делать дальше".

По словам Эммы Халс, она получила от менеджера сообщение, что редакция "более не нуждается" в ее услугах. В телефонном разговоре мужчина сказал, что ее место на подиуме, а не в офисе. После этого он предложил девушке сходить куда-нибудь выпить

Девушка, в свою очередь, рассказала, что прежде у нее не возникало проблем с работодателями из-за внешности. "Более того, работники креативной сферы должны быть вольны надевать то, что они хотят", – заявила Эмма Халс. Она пришла к выводу, что могла быть лишь временным развлечением для руководства UNIT TV.

Nur.kz