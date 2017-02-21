Индийский подросток ожил на собственных похоронах

До места проведения обряда нужно было идти два километра.

17-летний Кумар Маревад сделал сюрприз своим родственникам, ожив на собственных похоронах. До этого парень не шевелился и не дышал, отчего родители решили, что он умер, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Times of India.

Месяц назад подростка укусила бродячая собака, после чего у Кумара поднялась высокая температура, и он был доставлен в госпиталь Дарвада.

Состояние мальчика ухудшалось и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Доктора сказали, что инфекция распространилась по телу Кумара, и состояние парня критическое - без аппаратов он не сможет жить.

Родители приняли решение отказаться от лечения и забрать подростка домой.

В тот день Кумар перестал шевелиться и не дышал, отчего родственники решили, что мальчик умер. Они собрали соседей и устроили традиционные похороны.

До места проведения обряда нужно было идти два километра. Во время этой процессии Кумар внезапно открыл глаза, зашевелил руками и ногами и часто задышал.

Мальчика сразу доставили в больницу в тяжелом состоянии и вновь подключили к аппаратам жизнеобеспечения. По мнению врачей, у Кумара менингоэнцефалит — инфекция, вызванная собачьим укусом.

"Кумар перестал ходить в школу после 9 класса, чтобы поддержать нас. Он работал на стройке. Его старший брат инвалид, поэтому нам нужна была помощь для его лечения", - рассказали родители мальчика.

Nur.kz