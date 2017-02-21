Изнасиловали на кладбище и заставили копать себе могилу

Эта история случилась в августе прошлого года. 30-летняя Нургуль рассказала, что преступление совершил ее бывший парень с другом. На тот момент было полтора года, как они расстались по инициативе Нургуль. Но молодой человек через какое-то время появился и предложил быть просто друзьями, общаться. Никаких намеков на то, что он может с ней плохо поступить, не было.

В день, когда все случилось, 12 августа, Нургуль была в гостях у их общей знакомой. И ее бывший парень с другом приехал туда на машине.

"Я не знаю, откуда он узнал, что я там у нее... ...Они с другом прилетели туда на машине, и вытащили меня из ее квартиры. Она закрыла дверь, никаких мер не предприняла, не вызвала полицию", - рассказывает Нургуль.

По словам женщины, ее за волосы вытащили в подъезд, ударили в живот, вытащили на улицу, затолкали в джип и повезли на озеро. Мужчины были не в адекватном состоянии. На озере они топили Нургуль.

"У них была такая агрессия, я в жизни такого не видела. Привозят меня на озеро, и топят", - продолжает рассказ Нургуль.

За нее пыталась заступиться женщина очевидец, но бесполезно. После чего решили уехать на безлюдное место. И поехали на кладбище. Там девушку пинали, издевались.

"Хотели поднять какую-то арматуру и придавить меня, у них не получилось. С этой арматуры стали срывать железо, чтобы руки связать, у них не получалось. Я убегала, они меня поймали, посадили снова в джип. Я говорила "за что, вы что делаете со мной?", я их просила, умоляла. Но они невменяемые были", - говорит пострадавшая.

Рядом был микрорайон Шашубая. Они поехали туда и в каком-то доме попросили штыковую лопату. Затем Нургуль снова привезли на кладбище, где изнасиловали, издевались, били лопатой, заставляли копать себе могилу.

Нургуль осталась жива. Но обидчики ей пригрозили, чтобы она никому не рассказывала о случившемся.

На второй день после этого девушку увезли на "скорой" в больницу. Там она написала заявление в полицию. Оперативники задержали подозреваемых.

Подозреваемых, по словам Нургуль, не арестовали, они даже приходили к ней в больницу. Как рассказала Нургуль, ее не направили на экспертизу по установлению факта изнасилования. Следователь изъял нижнее белье девушки, но не внес это в протокол изъятия. Не было ни одной очной ставки, ни одного выезда на место преступления, оперативной съемки, рассказала она.

Через полтора месяца после начала следствия потерпевшая обращалась в местную прокуратуру. Прокурор вызывал следователя и приказал ему, чтобы тот за 10 дней восполнил все пробелы в следствии. Однако, по ее словам, этого не произошло. Она также писала в областной ДВД, но ответа оттуда не последовало.

"Я боюсь за свою жизнь. Поэтому я обратилась в "Не молчи"... ...Следователь полгода тянет это дело. Я не понимаю, почему полгода это длится. Я просто хочу справедливости, я хочу наказать их, мне не нужно от них денег и тому подобное", - говорит Нургуль.

Нургуль из офиса "Не молчи" звонила следователю. Она поинтересовалась, подтвердил ли ДНК-анализ. На что ей следователь ответил: "да, идентифицировал". Но при этом сегодня же стало известно, что расследование остановлено за неимением доказательств.

В ДВД Карагандинской области обещали в ближайшие дни дать комментарий по этому делу.

"Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 120 - "изнасилование". Были проведены все следственные действия необходимые, просто доказать изнасилование ввиду того, что она обратилась только после этого факта через два дня, нам просто не удалось", - прокомментировал ситуацию журналистам 31 канала начальник следственного отдела ОВД города Балхаш Кайрат Сарсенбаев.

Но Нургуль Кусылбекова убеждена, доказательств было достаточно. Десятки человек видели, как ее волокли к машине. Более того, белье со следами ДНК девушка сдала в полицию. Но в протокол вещдоков, по ее словам, его почему-то не внесли.

"Каждый раз наступаем на одни и те же грабли. Жертвы насилия попадают в руки следователя недобросовестного, который начинает договариваться с этой стороной, с той стороной", - говорит учредитель фонда "Немолчи.kz" Дина Смаилова.

Теперь этим делом занимается общественный фонд. Они намерены добиться, чтобы дело возобновили. Для Нургуль Кусылбековой это прежде всего большая победа над собой. Немногие казахстанские женщины решаются открыто говорить о насилии, продолжая терпеть и молчать.

Источник - NUR.KZ