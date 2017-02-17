Мелания Трамп несчастна в роли первой леди США

Супруга Дональда Трампа не в восторге от того, что стала первой леди США. По словам инсайдеров, не о такой жизни она мечтала.

Излишнее внимание и критика по любому поводу, теперь обрушившиеся на семью Дональда Трампа, совсем не радуют Меланию, пишет Spletnik.ru.



Если верить зарубежным СМИ, бывшая модель несчастна в своей новой роли первой леди. По словам источников, та жизнь, которую Мелания Трамп сейчас ведет, — совсем не то, о чем она мечтала.



«Такая жизнь не была ее мечтой. Это была мечта Дональда. Ей непросто справиться со всем этим. Мелания недовольна тем, как сложилась ее жизнь. Она несчастна»,— рассказывают инсайдеры.



Они утверждают, что в последнее время Мелания почти не выходит из дома, стараясь скрыться от всеобщего внимания.



Однако пока в прессе обсуждают «трудную долю» миссис Трамп, близкие к первой леди США источники, наоборот, уверяют, что Мелания довольна сложившимся положением дел и полна сил поддерживать своего супруга в его новой должности.

Источник - NUR.kz