World Press Photo. Убийца российского посла и другие лучшие фотографии

World Press Photo - международная организация, основанная в 1955 году, занимается проведением крупнейшей и самой престижной ежегодной премии в области фотожурналистики. Церемония награждения проходит в Oude Kerk (Старая церковь) в Амстердаме.

Фотографии-победители попадают на выставку, которую ежегодно посещают более миллиона людей в 40 странах. Ежегодная книга со всеми фотографиями победителей публикуется на нескольких языках.

Кроме выбора фотографии года (World Press Photo of the Year), конкурс проводится в следующих категориях:

"Горячие новости"; "События"; "Люди в новостях"; "Спорт"; "Проблемы современности"; "Повседневная жизнь"; "Портреты"; "Природа".

Каждая категория делится еще на две номинации - "Отдельная фотография" (singles) и "Фотоистория" (stories). Zanoza.kg решила собрать всех победителей в одном материале.

Фотография года: Мевлют Мерт Атлинтас кричит после убийства Андрея Карлова, посла России в Турции. Фотография Бурхана Озбиличи.

Проблемы современности, 1-е место. Одинокая Лешиа Эванс стоит против толпы ОМОНа. Фотография Джонатана Бахмана.

Проблемы современности, 2-е место. Женщина еле стоит на ногах при поддержке двух мужчин. Беженцы пытаются пересечь границу Македонии в обход пограничников. Фотография Вадима Гхирда.

Проблемы современности, 3-е место. Два беженца из Нигерии в центре временного содержания беженцев в Сурмане, Ливия. Они только недавно бежали из сексуального рабства.

Проблемы современности, 1-е место, истории. Человек очищает глаза с молоком магнезии после того, как полицейские разгоняли митингующих с помощью перцовых баллончиков. Фотография Эмбер Брекен.

Проблемы современности, 2-е место, истории. Марсела наблюдает за двумя младшими сестренками в своем доме. Сестры-близняшки Хелоиса и Хелоя родились на два месяца раньше положенного срока из-за вируса Зика. Фотография Лало де Алмейда.

Проблемы современности, 3-е место, истории. Доминго, родом из Анголы, приехал несколько лет назад в Бразилию в поисках лучшей жизни. Фотография Питера Бауза.

Повседневная жизнь, 1-е место. В больнице Наджиба держит на руках двухлетнего племянника Шабира, который получил травму головы в результате взрыва бомбы в Кабуле.

Повседневная жизнь, 2-е место. Четыре ученицы школы гимнастики города Сюйчжоу, Китай. Девчонок каждый день заставляют стоять на пальцах ног не меньше 30 минут. Фотография Тейжун Вана.

Повседневная жизнь, 3-е место. Женщина уйгурской национальности хранит деньги в своих чулках, подобная практика является нормой на западе Китая, в Кашгаре. Фотография Матье Палей.

Повседневная жизнь, 1-е место, истории. Уличная парикмахерская в Старой Гаване, Куба. Фотография Томаса Мунита.

Повседневная жизнь, 2-е место, истории. Все эти люди вблизи Тунгусского озера являются охотниками в пятом поколении. Фотография Елены Аносовой.

Повседневная жизнь, 3-е место, истории. На момент сбора картофеля учебу приостанавливают, чтобы дети помогли со сбором урожая. На фотографии Мария и Александра во время отдыха. "Остров спасения" вдоль трассы Москва - Ярославль, Россия. Фотография Франческо Комелло.

Горячие новости, 1-е место. Операция иракского спецназа во время поисков членов ИГИЛ. Происходит обыск дома Гогджали, восточный район Мосула. Фотография Лорана Ван дер Стокта.

Горячие новости, 2-е место. 11-летняя девочка из Нигерии (слева) плачет после того, как ей сообщили о смерти матери в Ливии. Она находится со своим 10-летним младшим братом на катере спасателей. Они и группа других детей-беженцев несколько часов находились в открытом море на переполненной резиновой лодке. В 23 км от берегов Ливии. Фотография Санти Паласиоса.

Горячие новости, 3-е место. Кадр из тюрьмы в Кесон-Сити, это одна из самых переполненных тюрьм на Филиппинах. Фотография Ноеля Селиса.

Горячие новости, 1-е место, истории. Оперативник рассматривает труп убитого во время сильного дождя. Ромео Джоэл был убит рано утром, по словам очевидцев, в него стреляли люди на мотоциклах, после чего скрылись с места преступления. Фотография Дэниела Береулака.

Горячие новости, 2-е место, истории. Семья убегает на автомобиле от боевых действий в Мосуле - втором городе по величине в Ираке. Фотография Сергея Пономарева.

Горячие новости, 3-е место, истории. Бойца ИГИЛ насильно ведут ливийские военные. Толпа кричит и призывает к его казни. Несколько минут спустя он был найден убитым на том же самом месте. Фотография Алессио Ромензи.

Люди в новостях, 1-е место. Люди убегают от пожара в луганской деревне, Россия. Фотография Валерия Мельникова.

Люди в новостях, 2-е место. Две молодые женщины танцуют после того, как выпили. Хотя правилами запрещено устраивать вечеринку, некоторые люди игнорируют данный запрет. Фотография Хоссейна Фатеми.

Люди в новостях, 3-е место. Келли Фримен прибыла на свою свадьбу в городе Дюбуа, штат Канзас. Фотография Маркуса Йокела.

Природа, 1-е место. Морская черепаха застряла в рыболовных сетях у берегов Тенерифе, Канарские острова, Испания. Фотография Фрэнсиса Переса.

Природа, 2-е место. Дикий леопард сбежал из национального парка имени Санджай Ганди, который находится в северной части Мубмаи, Индия. Леопард гулял в населенных пунктах в поисках пищи. Фотография Наяна Кханолкара.

Природа, 3-е место. Целый ковер из мертвых бабочек образовался в лесах Эль-Росарио (Центральная Мексика) после сильного снежного шторма. Фотография Хайме Рохо.

Природа, 1-е место, истории. Редкий вид черного носорога был найден мертвым спустя 8 часов после того, как ему оторвали рог, Южная Африка. Фотография Брента Стиртона.

Природа, 2-е место, истории. Йе Йе - гигантская 16-летняя панда, долгое время находилась в комнате отдыха центрального корпуса природного заповедника Волонг. Ее двухлетний детеныш Хуа Ян был выпущен на свободу после двух лет содержания в данном центре. Фотография Ами Витале.

Природа, 2-е место, истории. Лань в тишине ночи. Фотография Бенса Мате.

Портреты, 1-е место. Пятилетняя Маха и ее семья бежали из деревни Хавиджа вблизи Мосула, Ирак. Фотография Магнуса Веннманна.

Портреты, 2-е место. Хеллен давно живет с проблемами психического здоровья. Фотография Робина Хэммонда.

Портреты, 3-е место. Женщина гладит голову своей дочери в полицейском участке Камагуэя, Куба. Фотография Кристины Кормилицыной.

Портреты, 1-е место, истории. Порт Прогресо, где корейцы впервые прибыли на полуостров Юкотан. Фотография Майкла Винса Кима.

Портреты, 2-е место, истории. Каждый год 28 декабря жители города Иби (провинция Аликанте, Испания) устраивают "Мукомольную войну". По правилам данного фестиваля люди разделяются на два лагеря, первая группа имитирует переворот, вторая должна удержать власть. В ходе игры можно использовать лишь муку, воду, яйца и пищевые красители. Фотография Антонио Гибботто.

Портреты, 3-е место, истории. Зах Гарретт будет частью национальной команды США по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Рио-2016. Фотография Джея Кленденина.

Спорт, 1-е место. Жокей Нина Керберри падает со своей лошади, после того как они врезались в забор во время национальных соревнований в скачках с препятствиями. Ливерпуль, Англия. Фотография Тома Дженкинса.

Спорт, 2-е место. Гаэль Монфис из Франции во время четвертого раунда в поединке с Андреем Кузнецовым из России. Australian Open, Мельбурн, Австралия. Фотография Кэмерона Спенсера.

Спорт, 3-е место. Усэйн Болт улыбается во время 100-метрового марафона. Фотография Кая Пфаффенбаха.

Спорт, 1-е место, истории. Члены регби-клуба фотографируются во время репетиции перед ежегодным шоу по сбору средств. Фандрайзинг, наряду со спонсорством, играет важную роль в формировании бюджета клуба. Фотография Джованни Каприотти.

Спорт, 2-е место, истории. Шахматистка старается сконцентрироваться перед матчем во время шахматного турнира среди подростков в Чехии. Фотография Майкла Ханке.

Спорт, 3-е место, истории. С помощью цепей, купленных в хозмагазине, и тяги ремня Линдси поднимает штангу под пристальным надзором своего тренера Дженни Джеффрис. Фотография Даррена Калабрезе.

События, 1-е место. Юристы помогают своим коллегам после взрыва бомбы в Кветте, Пакистан. Фотография Джамала Таракая.

События, 2-е место. Сирийская девочка кричит от боли в больнице, она и другие попали туда после того, как правительственные силы нанесли авиаудары по повстанцам в Дамаске, Сирия. Фотография Абда Доумани.

События, 3-е место. Легковой автомобиль, напичканный взрывчаткой, взрывается возле бронетанка иракской армии. Они наступают на территорию, которую удерживают силы ИГИЛ.

События, 1-е место, истории. Посетители галереи сидят на полу после того, как российский посол в Турции Андрей Карлов был убит. Фотография Бурхана Озбиличи.

События, 2-е место, истории. Сирийский мужчина несет на руках грудного ребенка. Они проходят через все завалы разрушенных зданий после правительственных авиаударов по повстанцам, город Алеппо. Фотография Алмеера Альхалби.

События, 3-е место, истории. Группу эритрейских мигрантов задержали на деревянной лодке. Позже выяснилось, что на борту находилось 540 человек, среди них были женщины и дети. Фотография Маттье Уилкокса.

Источник - Zanoza

URL: http://zanoza.kg/352513