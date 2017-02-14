Австриец нашел в новой квартире 270 тысяч евро и сдал их в полицию

Мужчина нашел в подвале своего нового дома огромную сумму денег - 269,5 тысяч евро
Австриец решил вызвать полицейских и отдать им деньги, сообщает Lenta.ru.
Деньги лежали в картонной коробке, пачками банкнот номиналом 500 евро. 42-летний австриец обратился с находкой в полицию, предположив, что деньги могут быть связаны с криминалом.
В правоохранительных органах Граца подтвердили обращение гражданина, но отказались раскрывать подробности инцидента, сославшись на то, что расследование по делу еще не завершено.
Nur.kz
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