Австриец нашел в новой квартире 270 тысяч евро и сдал их в полицию

Мужчина нашел в подвале своего нового дома огромную сумму денег - 269,5 тысяч евро

Австриец решил вызвать полицейских и отдать им деньги, сообщает Lenta.ru.

Деньги лежали в картонной коробке, пачками банкнот номиналом 500 евро. 42-летний австриец обратился с находкой в полицию, предположив, что деньги могут быть связаны с криминалом.

В правоохранительных органах Граца подтвердили обращение гражданина, но отказались раскрывать подробности инцидента, сославшись на то, что расследование по делу еще не завершено.

Nur.kz