В Пакистане запретили праздновать день святого Валентина

В Пакистане высший суд запретил празднование дня святого Валентина на территории страны, сообщает РИА Новости.

Данное постановление было вынесено судом после рассмотрения петиции, авторы которой утверждают, что данный праздник не является частью мусульманских традиций и требуют его запрета.

Как сообщается, согласно постановлению, любые празднования по случаю данного праздника были запрещены как на официальном уровне, так и среди населения. Власти также запретили СМИ каким-либо образом рекламировать данный праздник.

Католический и протестантский мир ежегодно 14 февраля, в день святого Валентина, отмечает день всех влюбленных.

Источник - Nur.kz