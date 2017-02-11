Порошенко похвастался новой украинской ракетой

Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном испытании новой ракеты украинского производства, предназначенной для поражения наземных целей.
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"Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибром 57 миллиметров предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов", — написал Порошенко на своей странице в Facebook и опубликовал видео с испытаниями нового вооружения.
Он отметил, что ракета прошла успешные испытания. Во время них экипаж вертолета, оснащенный новыми двигателями и станцией оптико-электронного подавления "Адрос", попал в заданные цели.
"Только полсекунды нужно, чтобы выпустить полный блок из 20 ракет", — добавил президент.
В Киеве уже не раз рапортовали о разработке нового ракетного вооружения и его успешных испытаниях. Так, в конце декабря депутат Верховной рады Сергей Пашинский заявил, что Украина "обошла Россию в этом типе оружия". Военные эксперты относятся к подобным заявлением скептическим, отмечая, что украинский ВПК пытается использовать старые советские наработки, а "новейшее оружие", как правило, представляет собой модернизацию старых систем.
РИА Новости
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